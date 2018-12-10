Хоккеист умер во время матча НХЛ

В Перми во время матча Ночной хоккейной лиги умер игрок. Инцидент произошел 8 декабря на территории спортивного комплекса «Победа».

44-летний игрок любительской лиги команды гайвинские «Ястребы» Алексей Захаров почувствовал себя плохо на ледовой площадке.

Как сообщает Permv.ru, мужчина ушел в раздевалку, где потерял сознание и умер.

Две бригады скорой помощи больше часа бились за его жизнь, но спасти игрока не удалось.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Прощание с хоккеистом состоится 11 декабря. У Алексея Захарова осталась жена и 16-летняя дочь.