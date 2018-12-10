«Артек» примет первый международный чемпионат по футболу среди детей

В детском центре «Артек» пройдет Международный чемпионат по футболу среди детских клубных команд. Об этом сообщил первый заместитель директора детской здравницы Игорь Зобов.

Как сообщает издание «Новости Крыма», ссылаясь на пресс-службу лагеря, в мае следующего года в МДЦ «Артек» состоится первый международный чемпионат по футболу среди детских клубных команд. В нем будут участвовать топовые детские футбольные клубы такие, как ЦСКА, «Спартак» и прочие, а также команды из Латинской Америки и Европы.

«Чемпионат пройдет при поддержке FIFA и правительства республики Крым между апрельской и майской сменами», - заявил Зобов.

Он отметил, в «Артеке» давно мечтали о таком турнире, развивая свою футбольную школу.

По словам Зобова, в «Артеке» уверенно двигаются к созданию нового спортивного образовательного учреждения в Крыму - футбольной академии «Артека».

«Международный чемпионат станет одним из системных мероприятий, привлекающих туристов в Крым и создающих рабочие места», - добавил заместитель директора детской здравницы.

По информации пресс-службы детского центра, «Кубок Артека» станет постоянным спортивным мероприятием на полуострове.

