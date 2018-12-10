Памятник хоккейному тренеру Тарасову открыли в Москве

В Москве открыли памятник легендарному хоккейному тренеру Анатолию Тарасову в честь его 100-летия.

На торжественной церемонии участвовали рота почетного караула Минобороны России, военный оркестр, дочь хоккеиста и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заместитель министра обороны России Николай Панков, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк и другие.

Идея создания памятника принадлежит Татьяне Тарасовой. Памятник создал скульптор и профессор Международной Академии архитектуры Георгий Франгулян.

Памятник установили в ЦСКА перед Ледовым Дворцом Спорта.

«Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу хорошо знает и любит спорт, высоко ценит его вклад в развитие армейского и отечественного спорта и горячо поддержал идею создания памятника», - отметил на церемонии Николай Панков.

Ранее «Звезда» опубликовала интервью с трехкратным чемпионом мира по хоккею («Крылья Советов») Вячеславом Анисиным, в котором он вспоминает, каким был тренер Тарасов.