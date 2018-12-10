«Яндекс» назвал самого популярного человека года

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на имена которых в 2018 году приходилось больше всего запросов от пользователей.

На первое место вышел бывший голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев. За ним следует боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» и российской сборной Артем Дзюба замкнул тройку лидеров.

В первой десятке оказались семь спортсменов. Среди них российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев.

Помимо них в рейтинг попали президент Хорватии Колинда Грабар-Китанович, которая приехала на чемпионат мира в Россию, чтобы поболеть за национальную сборную, а также бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Пользователи вводили в поисковике его имя после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек.