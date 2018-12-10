Жена Мамаева пожелала, чтобы «ад прекратился»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который находится в столичном СИЗО вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, поблагодарила всех за поддержку футболиста.

«Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то прекратился», - написала она в своем Instagram-аккаунте.

«Он - мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», - добавила Алана, отвечая на вопрос одной из подписчиц, нужен ли ей будет Павел Мамаев, если случится так, что он потеряет свою популярность и останется без средств.

Ранее супруга Мамаева обвинила мужа в измене, заявив, что конфликт Павла с Виталием Соловчуком, который является водителем ведущей Первого канала, произошел из-за какой-то девушки из Вильнюса.

В результате драки, произошедшей в начале октября в центре Москвы, пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также два чиновника - глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому было предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев по ст. 116 УК РФ и хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Младшему брату Кокорина - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. Тверской суд Москвы оставил футболистов, а также еще двух фигурантов под стражей до 8 февраля.