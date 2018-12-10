Битва на льду: в Подмосковье завершился Кубок Легенд

Суперзвезды российского хоккея встретились на льду в рамках Кубка Легенд, который прошел в Подмосковье. На поле сошлись Александр Якушев, Павел Буре, Вячеслав Фетисов и другие культовые ветераны этого вида спорта.

В этом году состязания были посвящены памяти знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Десятого декабря ему могло исполниться сто лет.

«Хоккейный турнир удался. Много памяти, было о чем поговорить. Такие турниры нужны. Мы готовились целый год, но сегодня Спартак был посильнее нас. Поздравляем их», - поделился эмоциями сразу после игры Вячеслав Фетисов.

Выступающие за «Спартак» хоккеисты взяли Кубок Легенд впервые за историю турнира. Предыдущие состязания для ветеранов хоккея неизменно заканчивались победой ЦСКА. Первый Кубок Легенд прошел в 2011 году, позже турнир стал ежегодным.