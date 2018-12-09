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«Очень довольны» - тренер Жулин о серебре фигуристов Синицыной и Кацапалова в финале Гран-при

Дмитрий Семенов
23:05 09.12.2018
В произвольном танце Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрали 124,04 балла, а по сумме двух танцев – 201,37 балла.
Фото: Alexander Kulebyakin, Globallookpress

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Звезде» выступление в Канаде своих подопечных, Виктории Синицыной и Никиты Кацапалова, занявших второе место среди танцевальных пар.

«Ребята сейчас очень довольны, прокаты были очень хорошие: и короткий, и произвольный. В коротком они допустили небольшую ошибку в поддержке, но это как бы сильно не повлияло, слава богу, что все прошло нормально и оценки были высокие, мы очень этим довольны. Финал Гран-при это вообще очень серьезный турнир, ребята очень серьезно к нему готовились. Были какие-то проблемы со здоровьем, но мы все решили. И я очень рад тому, что ребята, несмотря на огромные трудности, все-таки заняли свое второе место», - сказал он.

Российская пара - Виктория Синицина и Никита Кацалапов - заняла второе место в соревнованиях танцевальных пар в финале Гран-при по фигурному катанию в Канаде. В произвольном танце россияне набрали 124,04 балла, а по сумме двух танцев – 201,37 балла. Первое место досталось американцам Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 205,35 балла. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри - 198,65 балла.

Ранее сообщалось о том, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в финале юниорского Гран-при в Ванкувере. По сумме двух программ танцевальная пара получила 190,63 балла. А олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова по сумме баллов за две программы завоевала серебряную медаль, уступив первенство японке Рики Кихире.

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