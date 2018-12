Российский биатлонист Логинов воткнул палку в ботинок и лишился победы на этапе Кубка мира

В Twitter Кубка мира Международного союза биатлонистов опубликована видеозапись обидного падения российского спортсмена Александра Логинова. Александр участвовал в гонке преследования на этапе чемпионата в словенской Поклюке и упал буквально перед финишем, выбыв из борьбы за золото.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Александр рассказал подробности своей неудачи. На последнем круге он шел вровень с лидером гонки, норвежцем Йоханнесом Бе, однако за несколько сотен метров до финиша зацепился за собственную лыжную палку и упал. В результате Бе стал первым, второе место у француза Кантена Фийона Майе, а Логинов стал третьим.

По словам Логинова, он мог отработать этот участок на максимуме, «силы у меня были», признает спортсмен. Также Александр попросил прощения у Йоханнеса Бе, которого он нечаянно задел в узком месте трассы.

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker! 🏁



Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP