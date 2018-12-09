Российский биатлонист Логинов воткнул палку в ботинок и лишился победы на этапе Кубка мира

В Twitter Кубка мира Международного союза биатлонистов опубликована видеозапись обидного падения российского спортсмена Александра Логинова. Александр участвовал в гонке преследования на этапе чемпионата в словенской Поклюке и упал буквально перед финишем, выбыв из борьбы за золото.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Александр рассказал подробности своей неудачи. На последнем круге он шел вровень с лидером гонки, норвежцем Йоханнесом Бе, однако за несколько сотен метров до финиша зацепился за собственную лыжную палку и упал. В результате Бе стал первым, второе место у француза Кантена Фийона Майе, а Логинов стал третьим.

«Падение? Контакта не было. Возникла суета. И я сам воткнул себе палку в ботинок», - рассказал биатлонист.

По словам Логинова, он мог отработать этот участок на максимуме, «силы у меня были», признает спортсмен. Также Александр попросил прощения у Йоханнеса Бе, которого он нечаянно задел в узком месте трассы.