Справился за секунды: боец ММА «поприветствовал» соперника молниеносным нокаутом

Рекордно быстрым нокаутом в истории организации Shamrock FC 313 «поприветствовал» американский боец смешанного стиля Шейн Маккейн своего соперника Джошуа Тейлора - на четвертой секунде боя. Видео было опубликовано в Instagram компании.

В частности, сразу после приветственного касания перчаткой Маккейн мгновенно нанес удар своему сопернику. Таким образом, был поставлен новый рекорд в истории Shamrock FC 313.

В ходе того же турнира был отмечен еще один молниеносный результат: Джейкоб Тралл за девять секунд вырвал победу у соперника, Диллона Толберта, благодаря техническому нокауту.

Не все бойцы способны перенести последствия нокаута. Например, турнир в тайском городе Рангсит за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) завершился трагедией. Итальянский боксер ушел из жизни через несколько дней после нокаута.