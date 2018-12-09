Ломаченко одержал победу в бою против Педрасы

Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе в бою против представителя Пуэрто-Рико Хосе Педрасы. Благодаря победе в этом поединке, украинец также завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в той же весовой категории.

Бой, который продлился все 12 раундов, прошел в Нью-Йорке. По его завершению, судьи единогласным решением отдали победу Ломаченко (119-107, 117-109, 117-109).

Теперь украинский боксер имеет в своем активе 12 побед при одном поражении.

Спортсмен из Пуэрто-Рико проиграл второй бой в карьере при 25 победах.

Отметим, что Василий Ломаченко также является двукратным чемпионом мира среди любителей, двукратным победителем Олимпийских игр, а также чемпионом Европы по боксу.