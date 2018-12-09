«Нельзя всегда быть первой» - Загитова прокомментировала серебро Гран-при по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свой результат на финале Гран-при, который прошел в Ванкувере.

Россиянка по сумме баллов за две программы завоевала серебряную медаль, уступив первенство юной японке Рике Кихире, сообщает «360».

В арсенале восходящей звезды сложнейший прыжок – тройной аксель, который во многом принес ей итоговый успех. Загитова осталась второй после выставления технических оценок.

«Да, всегда хочется быть первой, но, наверное, такого быть не может. Я попытаюсь откатать этот сезон достойно. Прокатом я не очень довольна, произвольную программу никак не получается собрать. На данный момент это - моя цель», - рассказала в интервью Загитова.

Впереди у российской чемпионки национальный турнир, который пройдет в Саранске. Эти состязания станут отборочными на чемпионат Европы, куда Загитова, по оценкам специалистов, безусловно попадет. Российское первенство пройдет с 19 по 23 декабря.

