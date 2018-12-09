В Подмосковье стартовал розыгрыш хоккейного «Кубка Легенд»

Буре, Федоров, Касатонов и Анисин - настоящие легенды нашего хоккея в эти выходные снова бьются на льду. В Подмосковье стартовал турнир, который так и называется – «Кубок легенд». В этом году розыгрыш посвятили юбилею Анатолия Тарасова. Завтра великому тренеру исполнилось бы сто лет.

В канун этой даты ЦСКА, который Тарасов 18 раз приводил к золоту чемпионатов СССР, снова поборется за кубок. В субботнем матче армейские ветераны разгромили динамовцев со счетом 11:3. Рекордные семь шайб на счету русской ракеты Павла Буре.

«Все получили удовольствие так как много интересных шайб было заброшено и отданы красивые передачи», - поделился своим мнением от прошедшей игры Павел Буре.

Со своим одноклубником солидарен и серебряный призер Олимпийских игр по хоккею в составе ЦСКА Сергей Федоров.

«Тренировались и готовились к этому турниру. Мы может уже и не такие быстрые как раньше, но, тем не менее, надеюсь мы показываем красивый хоккей», - рассказал Федоров.

Сегодня в финале ЦСКА сразится со «Спартаком». Впрочем, одними матчами программа «Кубка Легенд» не исчерпывается. Сергей Федоров и Алексей Касатонов провели в рамках турнира мастер-класс. Прославленные ветераны поделились с юными хоккеистами своим победным опытом.