Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото в финале Гран-при

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в финале юниорского Гран-при в Ванкувере. По сумме двух программ танцевальная пара получила 190,63, сообщает RT.

Серебро и бронза так же достались нашим соотечественникам. Полина Костюкович и Дмитрий Ялин с результатом 189,53 обосновались на втором месте.

Апполинария Панфилова в паре с Дмитрием Рыловым замкнули тройку призеров. Судьи оценили их выступление в 186,59 балла.

Четвертое и пятое место по итогам выступлений также достались дуэтам из России. Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, а также Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот не позволили соперникам вмешаться в борьбу.

Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Канаде.