Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Она набрала 226,53 балла.

На первом месте оказалась японская фигуристка Рики Кихира. Она набрала 233,12 балла по сумме двух программ.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с 215,32 баллами замыкает тройку лидеров. На четвертом месте оказалась японка Каори Сакамото (211,68).

Алина Загитова впервые в этом сезоне не смогла одержать абсолютную победу на соревновании. Ранее она становилась первой на этапах Гран-при в Германии, Финляндии и Москве.

Ранее Алина Загитова взяла золото в одиночном катании на Гран-при в Москве.