Анисин раскрыл секрет Тарасова по психологическому воздействию на хоккеистов перед матчами «Красной машины»

В Подмосковье стартовал пятый по счету хоккейный розыгрыш Кубка Легенд. На арену вышли ветераны четырех столичных клубов ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов». Кубок Легенд – классическое хоккейное дерби московских клубов. Уникальный шанс увидеть на одном льду звезд разных поколений.

«Тренировались и готовились к этому турниру, мы, может, не такие быстрые, как раньше, но, тем не мене, надеюсь, мы показываем красивый хоккей», - рассказал «Звезде» Сергей Федоров, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею (ЦСКА).

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею (ЦСКА) Павел Буре установил рекорд Кубка Легенд, забросив семь шайб в одном матче.

«Все получили удовольствие, много интересных голов было, супер передач», - отметил Павел Буре.

Этот турнир посвящен 100-летию «отца русского хоккея» - Анатолию Тарасову. Под руководством выдающегося тренера ЦСКА 18 раз выигрывал чемпионат СССР, а сборная завоевала три золота Олимпиад. В дань эпохе Тарасова хоккеисты вышли на лед в ретро-форме.

«Он очень сильный психолог был, когда заходил в раздевалку и говорил: «Покатили, мальчишки!». Это значит, что 30 % ты уже размялся, адреналин уже пошел», - рассказал трехкратный чемпион мира по хоккею («Крылья Советов») Вячеслав Анисин.

В рамках кубка легенд Сергей Федоров и Алексей Касатонов провели мастер-класс для юных хоккеистов.

«Очень приятно что молодежь может и набраться опыта, и посмотреть хоккей, и окунуться в эту феноменальную атмосферу», - рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею (ЦСКА) Алексей Касатонов.

Кубок Легенд стал не просто турниром, а местом, где опытные хоккеисты куют из юниоров новые звенья для «Красной машины».