«Челси» обыграл «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ

Лондонский ФК «Челси» одержал победу «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Нголо Канте и Давид Луиз.

Таким образом, «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем АПЛ.

После 16 туров клуб набрал 41 очко и занял второе место в турнирной таблице. «Челси» набрал 31 очко и поднялся на третье место.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в дагестанском Каспийске и закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.