«Спартак» одержал победу над «Анжи» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в дагестанском Каспийске и закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Голы забили Зе Луиш (45+1, пен.; 84), Адриано (55, пен.).

По итогам игры ФК «Спартак» набирает 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Анжи» с 15-ю очками оказывается на 15-й строчке.

Команды РПЛ уходят на зимний перерыв. Весенняя часть чемпионата России начнется третьего марта.