Стадион «Санкт-Петербург» официально сменил название

Домашняя футбольная арена в Санкт-Петербурге сменила название. Теперь она называется «Газпром-Арена», сообщает пресс-служба команды.

Новое название стадиона будет украшать внешний фасад, униформу сотрудников, а также билеты на матчи и сувенирную продукцию.

Первые болельщики, которые придут на обновленную арену, получат от клуба памятные подарки.

«Наш клуб и "Газпром" продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий - создание рекреационных зон отдыха вблизи арены», - цитирует ТАСС президента ФК «Зенит» Сергея Фурсенко.

Первый матч на новом стадионе, который изначально носил название «Санкт-Петербург», состоялся 22 апреля 2017 года. Это была встреча «Зенита» и екатеринбургского «Урала», которая завершилась со счетом 2:0.

Арена приняла семь матчей чемпионата мира по футболу.

