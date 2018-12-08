Российские фигуристы заняли все призовые места в финале гран-при в Ванкувере

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко одержали победу в финале юниорских соревнований в канадском Ванкувере. Танцевальная пара захватила лидерство с самого начала и до финала Гран-при не уступила своим соперникам, сообщают «Известия».

Ранее Шевченко и Еременко получили от судей 67,73 балла и заняли промежуточное первое место по итогам ритм-танца. После исполнения произвольной программы чемпионы получили 102,93 балла и справедливо поднялись на высшую ступень пьедестала.

Компанию им составила еще одна танцевальная пара из России Арина Ушакова и Максим Некрасов. Чемпионам они уступили всего одну сотую балла.

Тройку лидеров замкнули так же наши соотечественники Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.

