Член «Красной машины» Игорь Ларионов: «Мы сметали всех подряд»

Знаменитый нападающий Игорь Ларионов сегодня выступил в Российском государственном социальном университете. И речь шла не только о спорте и успехах участника легендарной пятерки советской сборной.

За знания полученные на этой паре студенты не получат оценок, но слово «пятерка» звучит для них уже по иному. Участник легендарного звена ЦСКА и сборной СССР Игорь Ларионов, получивший за океаном прозвище «профессор», читает лекцию своей жизни.

«Даже сейчас, если завтра улечу в Стокгольм, открою свой паспорт, мне скажут, что мы вас не пустим потому что в свое время вы нас обыгрывали подряд 8 лет», - шутит он.

В свое время выдающаяся пятерка: Фетисов, Ларионов, Касатонов, Макаров, Крутов в составе «красной машины» сметала всех на своем пути. Два золота олимпиад, четыре триумфа на чемпионатах мира и 8 выигранных чемпионатов СССР.

«1984 год был уникальный потому что в составе ЦСКА мы установили рекорд всех времен когда выиграли подряд 39 матчей», - сказал Игорь Ларионов.

Внимание студентов привлек большой перстень на руке Игоря Ларионова. Такой дается только тем, кто занесен в зал мировой хоккейной славы в Канаде. В составе другой русской пятерки вместе с Фетисовым, Константиновым, Козловым и Фёдоровым в клубе НХЛ Детройт Ред Уингз «профессор» трижды выигрывал кубок Стэнли. Ларионов один из нескольких игроков в мире, кто завоевал все возможные титулы.

На вопрос из зала – «Если не хоккей, то что?» - Ларионов просто отвечает: «Бадминтон. Я в нем вырос. После ЦСКА был месяц перерыва, я гонял каждый день».

«Лекцию» знаменитого хоккеиста студенты слушали с интересом.

«Увидел кумира, легенду детства, много рассказывали о нем папа, дедушка, который водил меня на игры, ощущение, которое не передать словами: кумир который находится в 2-3 метрах от тебя», говорит Данила Клепиков, студент РГСУ.

Завершилась встреча автограф-сессией. Одной из самых долгих в жизни хоккеиста.

