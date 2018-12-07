Обошедшая фигуристку Загитову японка удивилась собственному результату

Новая обладательница мирового рекорда в произвольной программе, японская фигуристка Рика Кихира заявила, что была поражена своим выдающимся результатом. Тем самым спортсменка из страны восходящего солнца обошла россиянку Алину Загитову, которой принадлежит предыдущее достижение.

Финал серии гран-при по фигурном катанию начался в Ванкувере на льду арены Doug Mitchell Thunderbird, сообщают РИА Новости. Судьи оценили произвольную программу Кихиры в 82,51 балла. Россиянка, установившая мировой рекорд до этого, набирала 80,78 балла.

«Когда я выходила на лед, то не думала о том, что это финал гран-при. Я сосредотачивалась на своей программе и делала то, что умею. Но я увидела оценки, и они меня поразили. Я пришла в восторг», - поделилась своими впечатлениями от рекорда Кихира.

Впрочем у Загитовой есть все шансы вернуть себе лидерство в мировом зачете. После финала гран-при, который пройдет с шестого по девятое декабря, стартует чемпионат России. После него наступает пора главных стартов нового года: чемпионата Европы и чемпионата мира.