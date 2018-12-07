Стала известна предварительная дата боя между Нурмагомедовым и Мейвезером

Поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером может состояться четвертого мая. Об этом рассказал отец и по совместительству главный тренер российского бойца. Бой примет «Ахмат-Арена» в Грозном, которая вмещает 30 тысяч зрителей, сообщают «Известия».

Абдулманап Нурмагомедов добавил, что грядущий поединок интересен не только самим спортсменам, но и крупным инвесторам, которые уже выходят на связь с бойцами. Шансы своего сына на победу заслуженный тренер России оценивает высоко. На стороне его подопечного молодость и физическая выносливость.

«Мейвезер силен на дистанции. Он очень скоростной и уверенный в себе боец. Но разве Хабиб плох на дистанции? Какие могут быть вопросы к его ударной технике?», - поделился свои мнением отец россиянина.

О возможном поединке между двумя бойцами стало известно в середине октября. Инициатором встречи на ринге стал Нурмагомедов. После триумфальной победы над ирландцем Конором Макгрегором, бой с которым закончился скандалом, Нурмагомедов надеется закрепить свой статус «непобедимого».

По итогам последнего боя в Лас-Вегасе руководство Абсолютного бойцовского чемпионата ополчилось на Нурмагомедова. Драка, которую он затеял с тренером ирландского бойца поставила под вопрос его дальнейшие участие в боях под эгидой организации. Впрочем без работы россиянин не останется. Известный промоутер Кертис Джексон, более известный как рэпер 50 Cent, предложил Хабибу перейти в спортивную организацию проводящую бои по смешанным единоборствам Bellator.

Так что предстоящий бой с Мейвезером можно рассматривать еще и как возможность для россиянина продемонстрировать свои лучшие бойцовские качества.