Фигуристы Шевченко и Еременко лидируют в финале юниорского Гран-при

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко заняли лидирующую позицию после ритм-танца в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

Результатом российской пары стал прокат в 67,73 балла. При этом следующие места заняли также представители России Арина Ушакова и Максим Некрасов с результатом в 67,49 баллов и Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (66,29 баллов).

Ранее фигуристы Иван Букин и Александра Степанова завоевали победу на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в российской столице. Они набрали 199,43 балла в сумме после всех выступлений. Кроме того, российская танцевальная пара поставила новый мировой рекорд, получив 124,94 балла в произвольной программе.