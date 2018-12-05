Названы лучшие спортсмены России 2018 года

Во вторник, 4 декабря, в Москве объявили лауреатов Национальной спортивной премии. Стало известно, какие особо выдающиеся спортсмены вновь отметились своими достижениями.

Так, нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк, завоевавший золото Олимпийских игр в Пхенчхане, стал спортсменом года. Благодаря этому, он вошел в так называемый «Тройной золотой клуб», в который попадают хоккеисты, выигравшие Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Всего же Дацюк принял участие в пяти Олимпиадах и был признан рекордсменом.

Спортсменкой года стала фигуристка Алина Загитова, выигравшая ту же Олимпиаду в Корее в возрасте 15 лет. Сегодня она продолжает свои выступления и является главной претенденткой на победу на ближайшем финале Гран-при по фигурному катанию.

Лучшим тренером 2018 года по версии Минспорта признан Станислав Черчесов, который привел российскую футбольную сборную в четверть-финал чемпионата мира, где она уступила Хорватии в серии пенальти.

Министерство спорта России ежегодно присуждает премию в области физической культуры. В экспертный совет по выбору лауреатов входят именитые спортсмены, среди которых Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Алина Кабаева и многие другие.