CAS дисквалифицировал керлингиста Крушельницкого на четыре года

Российский керлингист Александр Крушельницкий был дисквалифицирован на четырехлетний срок. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как уточняется в сообщении пресс-службы суда в Лозанне, срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля текущего года. Обжаловать решение CAS можно в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии.

Слушания по делу Крушельницкого состоялись в CAS еще 19 сентября. Всемирная федерация керлинга ранее отозвала предложение о мировом соглашении, согласно которому предполагалась двухлетняя дисквалификация Крушельницкого. Однако против такого варианта выступало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) - оно настаивало на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

В частности, в допинг-пробе Крушельницкого, которая была взята на Олимпийских играх в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. CAS заявил о виновности спортсмена в нарушении антидопинговых правил, после чего аннулировал результаты, которые были показаны на Играх-2018. Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова были лишены олимпийских наград.

Ранее сообщалось, что Крушельницкий был готов признать свою вину в употреблении допинга на Олимпийских играх в Пхенчхане в рамках досудебного соглашения со Всемирной федерацией керлинга (WCF).