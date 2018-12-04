IAAF продлила отстранение ВФЛА

Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) не намерена восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Решение было оглашено во вторник, 4 декабря, на заседании совета IAAF.

«Отстранение ВФЛА было продлено», - цитирует сообщение ТАСС.

Вместе с тем информацию уже подтвердил директор ВФЛА Андрей Крупорушников.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено еще в 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Именно из-за отстранения ВФЛА российские атлеты не смогли принять участие в Олимпиаде-2016. Тогда исключением стала Дарья Клишина. С 2017 года российские атлеты выступают под нейтральным флагом и получают индивидуальные допуски.