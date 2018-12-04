Названа предварительная причина смерти футболиста Ломакина

Молодой полузащитник молодежной футбольной команды московского «Локомотива» мог погибнуть от переохлаждения. Таковы предварительные доводы экспертов. Тело 18-летнего парня было обнаружено накануне на берегу реки на юге столицы. Спортсмена нашел мужчина, который утром прогуливался с собакой, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Нижняя часть тела человека лежала в воде, верхняя - на суше. При этом не было никаких внешних признаков насильственной смерти. Только небольшие ссадины на лице, которые могли появиться и в результате падения», - сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Чуть поодаль от тела обнаружили куртку с документами на имя Алексея Ломакина. Молодого человека искали три дня. В последний раз его видели в компании друзей. Один из приятелей футболиста рассказал, что они выпивали.

После застолья игрока «Локомотива» высадили из такси недалеко от дома, до которого он так и не дошел. Сейчас тело доставлено на экспертизу. Специалистам предстоит установить точную причину и обстоятельства гибели молодого человека. Одной из главных версий является то, что спортсмен просто замерз. В ночь на 1 декабря температура воздуха опускалась до -15 градусов.

Следователи выясняют, что Ломакин делал на берегу реки и почему был без куртки. Все ценные вещи остались при погибшем.