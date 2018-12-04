В Париже забили «Золотой мяч»: стал известен лучший футболист 2018 года

В столице Франции Париже в понедельник, 3 декабря, состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч» – приза лучшему футболисту года в Европе.

На сей раз за лавры победителя впервые примерил на себя игрок сборной Хорватии и полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич.

Церемония награждения проходила несколько часов. Хорватский спортсмен стал главным триумфатором события: в упорной борьбе Модричу удалось «забить золотой мяч» и стать первым среди множества признанных, популярных и любимых массами спортсменов; он опередил призеров прошлых лет, которые занимали пьедестал по нескольку лет кряду – нападающих «Барселоны» и «Ювентуса» Лионеля Месси и Криштиану Роналду соответственно.

Португалец на этот раз стал вторым. Вслед за ним третью строчку занял французский футболист Антуан Гризманн, а четвертую – также представитель Франции Килиан Мбаппе.