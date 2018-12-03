UEFA запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Проведение матчей в регионах, где введено военное положение, отныне запрещено. Такое решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Как уточняется в релизе, запрет касается проведения матчей также в тех местах, куда можно добраться исключительно через регион с военным положением.

В частности, на украинской территории неоднократно организовывались спортивные мероприятия, например Кубок Украины, который должен был состояться уже в апреле 2019 года.

Ранее стало известно, что 26 ноября президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ о введении в стране военного положения.

Так, предлагаемый срок военного режима был уменьшен с 60 суток до 30. Документ вступил в действие 26 ноября. Информация была опубликована на сайте президента Украины.