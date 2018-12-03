В «Локомотиве» подтвердили информацию о смерти полузащитника Ломакина

В московском футбольном клубе «Локомотив» подтвердили появившуюся ранее информацию о смерти Алексея Ломакина.

«Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», - заявили в пресс-службе футбольного клуба.

Ране стало известно, что в полицию обратилась мать полузащитника «Локомотива» с просьбой помочь с поисками пропавшего накануне 18-летнего сына. Ее обращение поступило после того, как Ломакин «уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив"». Однако после того, как полузащитник переночевал в данном учреждении, он перестал выходить на связь.

Позже в разговоре со «Звездой» мать футболиста заявила, что ее сына нашли, отметив, что «все плохо», при этом женщина отказалась от дальнейших комментариев.

Между тем известно, что погибший футболист накануне пропажи проводил время со своим другом Иваном, который заявил, что они вместе «употребляли спиртные напитки».