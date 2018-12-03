В Стерлитамаке юные хоккеисты при поддержке родителей устроили побоище на льду: видео

В Стерлитамаке юные хоккеисты устроили на льду настоящее побоище. Драка между местным «Орланом» и гостями из Уфы, командой «Салават Юлаев - 2» произошла в матче второго тура детской хоккейной лиги. Участникам скандальной встречи по десять лет.

Видео драки размещено на официальной странице «Уфа - Хоккей» во «ВКонтакте».

«Возмутительна не драка сама по себе, на площадке маленькие пацаны, и драки в их возрасте - обычное дело. Речь о поведении зрителей за кадром, родителей юных хоккеистов, которые во весь голос поощряют агрессию своих отпрысков. Такое поведение неадекватно», - говорится на официальной странице уфимского хоккея во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как совсем юные мастера клюшки и шайбы устроили на катке стенку на стенку. Родители, чьи голоса слышны на видео, всячески подбадривают своих детей и оскорбляют судью, который тщетно пытается разнять дерущихся.

Инцидент заканчивается тем, что на лед прорываются отцы некоторых хоккеистов и детская потасовка едва не перерастает в полномасштабную драку с участием взрослых.

В результате команды увели в раздевалку. За произошедшее на льду их тренеры наказаны. Как говорится в сообщении, теперь вход родителей на тренировки маленьких спортсменов будет запрещен.

Чем закончилась встреча «Орлана» и юных дублеров «Салавата Юлаева», не сообщается.