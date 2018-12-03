На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео

Болельщик хоккейного клуба «Ак Барс» стал миллионером прямо во время матча любимой команды. Он принял участие в конкурсе среди зрителей и сумел забросить шайбу в противоположные ворота броском через все поле. За это руководство клуба вручило Ильясу Хасаншину премию в один миллион рублей.

«Эмоции просто не передать словами, все внутри взрывается. Думаю, деньги потрачу на моих любимых людей - на родителей, мою семью и сыновей», - поделился своими впечатлениями от победы в конкурсе Хасаншин.

Специальный конкурс для хоккейных болельщиков стартовал 17 октября. Зрителям с трибун предлагалось забросить шайбу в специальный проем щита, прикрывающий ворота противника.

На каждом домашнем матче «Ак Барса» случайным образом выбирались пятеро счастливчиков, которым предлагали испытать удачу. До Хасаншина никому из них не удавалось поразить ворота.