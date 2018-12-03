Эксперт сделал прогноз для сборной России в группе Евро-2020

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сделал оптимистичный прогноз для национальной российской команды в группе Евро-2020. Об этом сообщает газета «Известия».

«Мы вместе с Бельгией — главные фавориты, а остальные команды слабее. Не нужно зацикливаться на соперничестве с бельгийцами. Самое важно — обыграть остальных и спокойно забрать свою путевку в финальную часть Евро», — сказал Мостовой, комментируя жеребьевку чемпионата.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова проведет матчи в группе I с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил соперников сборной России в отборочном турнире ЧЕ-2020. Он назвал итоги жеребьевки «нормальной» и отметил, что в предыдущем цикле российская сборная столкнулись с травмами.

Отборочный турнир будет проходить с марта по ноябрь следующего года, а финальный этап ЧE-2020 состоится в 12 городах.