«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»

Воскресным вечером московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив». Мячами в воротах «железнодорожников» отметились Денис Глушаков и Луис Адриано.

Матч прошел в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Половина первого тайма всецело осталась за «красно-белыми» и ознаменовалась первым голом в ворота «Локомотива». Второй гол вышел похожим на первый и случился незадолго до перерыва – Адриано забил его, выпрыгнув из-за защитников противника и ударив головой. Мяч отскочил в ворота от штанги, поэтому вратарь «Локо» Маринато Гилерме даже не сразу понял, что пропустил его. Мячом в воротах хозяев отметился Джефферсон Фарфан на 79 минуте матча.

Ранее «Спартак» проиграл венскому «Рапиду» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, несмотря на то, что лидировал практически на протяжении всего времени игры. Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.