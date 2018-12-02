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UEFA утвердил новый клубный турнир до 2024 года

Анастасия Евдокимова
23:49 02.12.2018
Турнир будет проводиться с 2021 года, это повлечет за собой сокращение числа команд групповой стадии Лиги Европы до 32.
UEFA утвердил новый клубный турнир до 2024 года
Фото: Rolf Vennenbernd dpa, Globallookpress

На заседании в Дублине Исполнительный комитет UEFA утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021-24 годов. Об этом сообщается на официальном сайте UEFA.

Так, на европейской арене смогут выступать больше клубов из большего числа ассоциаций. Новый турнир (рабочее название UEL2) будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов UEFA и Лига Европы UEFA. Турнир будет проводиться с 2021 года, это повлечет за собой сокращение числа команд групповой стадии Лиги Европы до 32.

Плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала, причем перед 1/8 финала пройдет дополнительный раунд, в котором сыграют клубы, занявшие вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы.

Победитель турнира сможет в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Матчи будут проводиться по четвергам. Финалы всех еврокубков будут проводиться на одной неделе - в среду (UEL2), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

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