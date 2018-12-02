Стивенсона ввели в искусственную кому после боя с Гвоздиком

Экс-чемпион WBC Адонис Стивенсон был введен в искусственную кому после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщают канадские СМИ.

Отмечается, что врачи подозревают у боксера кровоизлияние мозг. Более точных данных о его состоянии не поступало.

Накануне украинский боксер Александр Гвоздик одержал досрочную победу в поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут Адониса Стивенсона.

Стивенсон завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в 2013 году, после чего девять раз успешно защищал свой пояс.