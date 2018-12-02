Стивенсона ввели в искусственную кому после боя с Гвоздиком
По данным Le Journal de Montréal, у боксера подозрение на кровоизлияние мозг.
Фото: Joel Marklund , ZUMAPRESS.com , Globallookpress
Экс-чемпион WBC Адонис Стивенсон был введен в искусственную кому после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщают канадские СМИ.
Отмечается, что врачи подозревают у боксера кровоизлияние мозг. Более точных данных о его состоянии не поступало.
Накануне украинский боксер Александр Гвоздик одержал досрочную победу в поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут Адониса Стивенсона.
Стивенсон завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в 2013 году, после чего девять раз успешно защищал свой пояс.