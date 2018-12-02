Акинфеев стал первым российским вратарем, сыгравшим 300 матчей на ноль

Игрок ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев провел 300-й сухой матч в своей спортивной карьере. Стоит отметить, что этот показатель стал рекордным в истории российского футбола.

Накануне московский ЦСКА сыграл вничью в «Ростовом» в мачте 16-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в воскресенье, второго декабря, и завершилась со счетом 0:0.

Игра стала трехсотой в карьере армейца, в которой он не пропустил ни единого мяча.

Спортивная карьера Акинфеева стартовала в 2003 году. Всего он провел 563 в составе ЦСКА и сборной России. Акинфеев является обладателем Кубка УЕФА 2005 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также шестикратным чемпионом России.