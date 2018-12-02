Черчесов оценил соперников сборной России в отборочном турнире ЧЕ-2020

Группа, в которую попала национальная команда России по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, является нормальной, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, передает ТАСС.

«Группа для нашей сборной нормальная», - сказал Черчесов.

Он отметил, что в предыдущем цикле российская сборная столкнулись с травмами.

«Главное, в каком мы состоянии будем на момент игр, это меня интересует, а не то, кто соперник», - добавил он.

Жеребьевка отборочного турнира состоялась второго декабря в Дублине. Соперниками российской команды по группе I стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

Отборочный турнир будет проходить с марта по ноябрь следующего года, а финальный этап ЧE-2020 состоится в 12 городах.

Ранее итоги жеребьевки Евро-2020 прокомментировал футболист сборной России Артем Дзюба.