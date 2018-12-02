«Сан-Марино я рад всегда»: Дзюба о результатах жеребьевки на отбор к Евро-2020

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020.

Национальная команда выступит на турнире в группе I и сыграет против Бельгии, Шотладнии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

По словам спортсмена, группа, в которую попала сборная Россия, «очень тяжелая».

«Бельгия - жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией», - передает слова форварда пресс-служба национальной команды.

Дзюба добавил, что сборные Шотландии и Кипра также весьма сильны, а Казахстан, по мнению форварда, может «ловить соперников на своем поле».

«Мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда», - заключил Дзюба.

Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2019 года, а финальный этап чемпионата Европы состоится в 12 городах в июне-июле 2020 года.