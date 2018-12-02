Сборная Украины сыграет против Португалии и Сербии в отборе к Евро-2020

Сборная Украины по результатам жеребьевки, которая прошла в Дублине второго декабря, попала в группу В отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Так, соперниками команды станут сборные Сербии и Португалии. Кроме того, в группу также попали Литва и Люксембург.

Напомним, в финальную стадию турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы.

Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2019 года, а финальный этап турнира состоится в 12 городах в июне-июле 2020 года.

Сборная России выступит на чемпионате Европы в группе I и встретится в отборочном цикле с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.