Отбор к Евро-2020: с кем сыграет сборная России по итогам жеребьевки

В отборочном цикле к чемпионату Европы по футболу подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Это стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей 2 декабря в Дублине.

Выступать на чемпионате Европы российская команда будет в группе I.

Евро-2020, которое станет 16-м первенством Европы по футболу, пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В его финальной части сыграют 24 команды.

Чемпионат Европы 2020-го года станет первым подобным турниром, который пройдет не в одной или двух соседних странах, а сразу в 12. Такое решение было принято UEFA в связи с 60-летием с момента проведения первого Евро в истории.

Среди 12 стадионов, которые примут Евро-2020, есть один российский - арена «Санкт-Петербург».