Поединок между Уайлдером и Фьюри завершился вничью

Бой чемпионата мира в супертяжелом весе по версии WBC американского боксера Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона мира британо-ирландца Тайсона Фьюри завершился ничьей.

Поединок прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, пишет Eurosport. Бой состоял из 12 раундов, в девятом и 12-м раундах 30-летний Фьюри был в нокдауне, однако смог продолжить бой.

Таким образом, 33-летний Деонтей Уайлдер сохранил пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. На счету Уайлдера 40 побед, спортсмен еще не терпел поражений в своей карьере. Фьюри впервые провел ничейный бой при 27 победах.