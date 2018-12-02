Украинский боксер Гвоздик завоевал пояс WBC

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал досрочную победу в поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. 31-летний Гвоздик отправил в нокаут 41-летнего канадца Адониса Стивенсона. Таким образом Гвоздик стал «временным» чемпионом мира WBC. Бой проходил в Квебеке.

Для украинского боксера эта победа стала 16-й на профессиональном ринге (при этом 13 из них он одержал нокаутом). Канадец потерпел второе поражение за всю карьеру.

Стивенсон завоевал титул чемпиона мира по версии WBC летом 2013 года и с тех пор девять раз успешно защищал свой пояс.