«Ударить он может» - боец UFC Волков провел тренировку с Дзюбой

Российский боец UFC Александр Волков и футболист «Зенита» Артем Дзюба провели совместную тренировку в Санкт-Петербурге. Как заявил Волков изданию «Спорт-экспресс», данная идея принадлежала «Зениту» и представительству UFC в России.

«Рад был знакомству. Отличный спортсмен и человек. Провели тренировку в зале ММА. Артем чувствовал себя уверенно. Могу сказать, что ударить он может», - написал Волков в своем Instagram, выложив фото с футболистом.

«Попробовал себя в октагоне. «Зенит» и UFC теперь вместе», - добавил у себя в соцсети Артем Дзюба.

фото: artem.dzyuba-instagram

По словам Волкова, Дзюба давно интересуется смешанными единоборствами и при этом является «футболистом, который борется на поле». Интересно, стоит ли теперь ожидать ответной тренировки, когда Волкова будет обучать азам футбола Артем Дзюба?