Овечкин вошел в топ-15 лучших снайперов НХЛ

Хоккейная команда Washington Capitals нанесла поражение New Jersey Devils в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла в пятницу в Вашингтоне и закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда. В составе Washington Capitals хет-трик оформил Ларс Никлас Бекстрем. Также в матче отличились Том Уилсон, Андре Бураковски и российский нападающий Александр Овечкин.

В команде соперников отметились Трэвис Зэйджак, Нико Хишир и Маркус Юханссон.

Признанный третьей звездой матча Овечкин в регулярном сезоне забил 19-й гол. Капитан Washington Capitals находится на третьем месте в списке лучших снайперов лиги. Для Овечкина этот гол стал 626-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом хоккеист вышел на 15-е место в списке лучших снайперов лиги за всю историю, сообщает «Р-Спорт».

Следующим ориентиром для Овечкина является 14-е место Дэйва Андрейчука, он за 23 сезона в НХЛ забросил в ворота соперников 640 шайб. Лидером списка снайперов лиги всех времен является Уэйн Гретцки, на его счету 894 гола.