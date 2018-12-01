Боль и негодование: во время спринта норвежский лыжник устроил истерику из-за сломанной палки

Во время полуфинального спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сломал палку. Видео опубликовано на YouTube-канале FIS Cross Country.

На последних метрах до финиша швед Калл Халварссон наступил на палку Клебо и сломал ее. После произошедшего норвежец начал размахивать руками, бить сломанной палкой по снегу и ругаться.

Соперники объехали его, а Клебо пришел к финишу без обеих палок спустя почти минуту. В результате инцидента спортсмен в финал спринта не попал.