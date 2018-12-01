Комментатор устроил истерику из-за гола на последних секундах матча: видео
Хонатан Гомес из «Аль-Фейх» забил сумасшедший гол на последних секундах матча.
Видео: Drafts 2.0, Twitter
Гол в матче между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Фейха» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии в добавленное время довел комментатора до истерики. Видео было опубликовано в Twitter.
Пока «Аль-Ахли» готовились праздновать победу в раздевалке, Хонатан Гомес из футбольного клуба «Аль-Фейх» забил неожиданный гол на поледних секундах матча.