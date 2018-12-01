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Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» перенесли из-за морозов

Александра Арсентьева
16:17 01.12.2018
За час до игры на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов.
Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» перенесли из-за морозов
Фото: kc-camapa.ru

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Крылья Советов» был перенесен из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Крылья Советов».

Встреча должна была пройти сегодня, первого декабря, в Оренбурге. За час до игры на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов. Представители комиссии РФС решили перенести матч. Место и время встречи будет объявлено позже.

После 15 туров футбольный клуб «Оренбург» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Крылья Советов» стоит на 13-м месте, команда набрала 14 очков.

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