Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» перенесли из-за морозов

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Крылья Советов» был перенесен из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Крылья Советов».

Встреча должна была пройти сегодня, первого декабря, в Оренбурге. За час до игры на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов. Представители комиссии РФС решили перенести матч. Место и время встречи будет объявлено позже.

После 15 туров футбольный клуб «Оренбург» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Крылья Советов» стоит на 13-м месте, команда набрала 14 очков.