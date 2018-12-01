Десятки человек устроили забег в Якутске в 45-градусный мороз: видео

В Якутии отметили наступление первого дня зимы забегом в сорокаградусный мороз.

В столице республики 1 декабря отметки термометров зафиксировали -45 градусов. Любители бега на холоде открыли спортивный сезон.

Почти 70 человек устроили в городском парке забег. Мужчины бежали дистанцию 10 км, женщины - 5 км. В этом году число участников выросло: в прошлом году в экстремальном забеге приняли участие 50 человек.