Десятки человек устроили забег в Якутске в 45-градусный мороз: видео
В Якутске отпраздновали начало зимы забегом в городском парке.
В Якутии отметили наступление первого дня зимы забегом в сорокаградусный мороз.
В столице республики 1 декабря отметки термометров зафиксировали -45 градусов. Любители бега на холоде открыли спортивный сезон.
Почти 70 человек устроили в городском парке забег. Мужчины бежали дистанцию 10 км, женщины - 5 км. В этом году число участников выросло: в прошлом году в экстремальном забеге приняли участие 50 человек.