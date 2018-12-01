Сразу два матча РПЛ могут отменить из-за морозов

Матч 16-го тура чемпионата России между футбольными командами «Оренбург» и «Крылья Советов» и может быть отменен из-за погоды. Игра должна пройти в Оренбурге на стадионе «Газовик» в 16.30 по московскому времени.

На официальной странице «Крыльев Советов» в Twitter появилось сообщение, что решение о проведении матча будет принято за час до его начала.

«За час до матча в присутствии представителей команд будет произведен замер температуры. После этого будет принято решение о проведении матча», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий игра между командами «Енисей» и «Ахмат» в Красноярске может не состояться.